Бишкек, , 19:21 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев открыли базу беспилотных летательных аппаратов пограничной службы, оснащённой турецкими «Байрактарами». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Байрактар ТБ2 CeeGee

Выступая перед пограничниками, президент отметил, что в прошлом году впервые за счёт бюджета были закуплены беспилотники для пограничной службы.

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Говоря об открытии базы, Садыр Жапаров подчеркнул, что она выполняет основные задачи противовоздушной обороны по охране границ.

Глава государства выразил надежду, что оперативные возможности техники, закупленной для лучшего обеспечения безопасности границ, будут использованы только в учениях, направленных на защиту суверенитета Киргизии.

«Я всегда говорил, что Киргизия — миролюбивая страна. Подчеркну, что наши усилия по укреплению наших вооруженных сил сосредоточены только на обороне», — подчеркнул он.

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