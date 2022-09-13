Белград, 13 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. МВД Сербии приняло решение запретить проведение гей-парада 17 сентября в Белграде. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

rihaij ЛГБТ. Парад

Также МВД Сербии запретило проведение шествия в защиту традиционных и семейных ценностей, которое также планировалось на 17 сентября.

В сообщении подчеркивается, что невозможно обеспечить безопасное проведение этих двух мероприятий, исходя из заявленных маршрутов.

«Так как оба шествия должны пройти неподалеку друг от друга, мы оценили, что существует большая вероятность возникновения столкновений», — процитировало агентство FoNet сообщение МВД Сербии.

Напомним, что мероприятие «Европрайд» началось в Белграде 12 сентября. Изначально планировалось, что коронным событием в программе мероприятия станет гей-парад, намеченный на 17 сентября. Однако, в Белграде уже три раза прошли массовые шествия в защиту семейных ценностей и против проведения гей-парада. Ранее президент Александр Вучич сообщил, что правительство отменит шествие в рамках «Европрайда», чтобы избежать столкновений между участниками шествия и гражданами.