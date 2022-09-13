Мадрид, 13 сентября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Испанский режиссёр Педро Альмодовар отказался от работы в фильме «Руководство для домработниц», главную роль в котором исполнит Кейт Бланшетт. Об этом пишет издание Deadline.

Кадр из трейлера Кейт Бланшетт в фильме «Тар» режиссёра Тодда Филда

По словам постановщика, он «перестал чувствовать себя способным полностью реализовать этот фильм». Альмодовар также отметил, что давно планировал поработать с Бланшетт на съёмочной площадке, поэтому подобное решение стало для него «очень болезненным».

Напомним, «Руководство для домработниц» станет экранизацией одноимённого сборника рассказов Лусии Берлин. Когда выйдет картина — неизвестно.