Бишкек, , 19:17 — REGNUM Делегация Европейского союза проверит, по-прежнему ли соответствует Киргизия требованиям «Всеобщей схемы преференций» («ВСП+»), позволяющую получить льготы на поставку товаров в страны ЕС. Об этом сообщили в местном представительстве Евросюза.

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Европейские чиновники проведут переговоры с представителями правительства Киргизии, а также опросят местных правозащитников, бизнесменов и руководство профсоюзов, чтобы выяснить — соблюдают ли в республике права человека и трудовые права, а также конвенции по климату и окружающей среде.

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ИА REGNUM напоминает, что в начале 2016 года Европейский союз одобрил включение Киргизии в программу «Всеобщая схемы преференций» («ВСП +»), которая предоставила киргизским экспортёрам применить нулевые таможенные ставки в отношении более чем 6 тысяч товарных позиций при их поставке в страны ЕС.

Поставлять такие товары в Евросоюз можно только после прохождения этой продукцией сертификации на соответствие евростандартам.

Отметим также, что требования, предъявляемые к экспортерам в рамках «ВСП + «, включают в себя не только техрегламенты, но и полное выполнение страной-партнером обязательств по соблюдению прав человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам.

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