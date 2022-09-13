Уфа, , 20:25 — REGNUM Около 70 млрд рублей намерены направить на проектирование, строительство и реконструкцию федеральных автотрасс в 2023—2024 годах в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

Ремонт дороги Sarah Lang

Данный вопрос рассматривался на совещании в республиканском правительстве.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Булушева, на проектирование, строительство и реконструкцию федеральных трасс в 2023—2024 годах было привлечено около 70 млрд рублей. При том, что объём выделенного финансирования в текущем году составил 23 млрд рублей, в 2021 году — 8,6 млрд рублей.

На совещании были также рассмотрены вопросы строительства крупных объектов развития транспортной сети Башкирии.

Отмечается, что на федеральной трассе М-5 «Урал» в текущем году намерены сдать после ремонта 11 км автодорог в Буздякском и Туймазинском районах.

Сообщается, что в 2022 году должен пройти согласование проект реконструкции ещё 16 км автотрассы М-5 в Иглинском районе. В 2023 году в республике намерены приступить к реконструкции въезда в Уфу с автотрассы М-5 по улице Центральной в Дёмском районе города. Помимо этого, продолжится ремонт 63 км участков федеральной автотрассы в Благоварском, Иглинском, Уфимском, Туймазинском и Буздякском районах Башкирии, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что на автодороге М-7 «Волга» в следующем году намерены завершить реконструкцию десяти км автодороги в Уфимском районе. В 2024 году планируют обновить ещё 20 км этой автодороги в Дюртюлинском районе.

Сообщается, что положительное заключение Главгосэкспертизы получил проект строительства до конца 2024 года нового участка автотрассы М-7 протяжённостью 61,5 км в обход населенных пунктов Верхнеяркеево, Исаметово, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Это часть федерального проекта по строительству новой автотрассы М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург».

Отмечается, что основным объектом модернизации автотрассы Р-240 «Уфа-Оренбург» является 23-километровый участок в обход г. Стерлитамака. Проект его капремонта проходит согласование Главгосэкспертизы. Работы намерены провести в 2023—2025 годах.

«На 72-м км трассы, рядом с деревней Новый Кальчир в Аургазинском районе, часто происходят оползни. Мы разработали проект реконструкции этого участка и направили заявку в Федеральное дорожное агентство на финансирование работ в 2023 году», — приводит пресс-служба слова Булушева.