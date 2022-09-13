Москва, 13 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. К войскам, которые сражаются против киевского режима в Донецкой Народной Республике, подошли подкрепления. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, ситуация на фронте остается непростой. Однако подход новых сил дает надежду на позитивное для России и ДНР развитие событий.

«Ситуация улучшилось тем, что подтянулось подкрепление. И планы, которые разрабатываются союзными силами, дают результаты. И я в данной ситуации остаюсь спокойнее, чем это было на протяжении последних двух суток, с учетом информации, которая мне поступает от командиров с мест», — сказал Пушилин.