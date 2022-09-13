Санкт-Петербург, , 20:33 — REGNUM Северноемашиностроительноепредприятие (Севмаш) на международной выставке-конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2022 (OMR) представило макет обитаемого подводного аппарата. OMR 2022 проводится в рамках Петербургского международного газового форума.

Севмаш Armada-ndt.ru

Работы по строительству обитаемого подводного аппарата проводятся в рамках стратегии инновационного развития энергетической компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Судно предназначено для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов, и может эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания. Ожидается, что проект, не имеющий аналогов, станет серийным.

«Выставка призвана показать, что российская Арктика открывает уникальные перспективы совершенствования отечественной научно-технической базы и создания прорывных технологий для безопасного и бережного освоения природных богатств. На площадках OMR 2022 представлены технологические новинки и оборудование и для строительства судов, разработки морских месторождений углеводородов, проекты освоения месторождений в Арктике и континентальном шельфе, средства защиты и обеспечения безопасности», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в городе Северодвинск на территории «Севмаша» состоялась торжественная церемония закладки подводного аппарата проекта 03 660 «Ясон». Заказчиком является компания «Газпром».

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