Москва, 13 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Две основные внутриполитические цели преследует глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев переименованием столицы республики, рассказал 13 сентября политолог Дмитрий Фетисов в интервью «Известиям».

Фото из личного архива Дмитрия Фетисова Дмитрий Фетисов

Комментируя заявление пресс-службы казахстанского лидера о том, что Токаев включил инициативу переименовать Нур-Султан обратно в Астану в проект Конституционного закона, политолог указал на два мотива.

С одной стороны, Токаев хочет показать, что он — не Нурсултан Назарбаев, что он не будет продолжать политику первого президента Казахстана. Это, отмечает Фетисов, будет, вероятно, «совершенно другая политика, скорее всего проевропейского содержания».

Дмитрий Фетисов «Второй момент — задабривание населения, потому что многие были недовольны переименованием».

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Напомним, переименование Нур-Султана в Астану было официально инициировано в Казахстане 11 дней назад.