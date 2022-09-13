Брюссель, , 19:08 — REGNUM В странах Европейского союза больше не будет докризисных цен на энергию, заявил 13 сентября комиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, сейчас не существует способа вернуть прежние цены на энергоносители.

Он отметил, что о ценах, существовавших до начала российской спецоперации на территории бывшей УССР можно забыть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Симсон заявил, что Еврокомиссия предложит странам ЕС в обязательном порядке снижать уровень энергопотребления в пиковые часы.

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