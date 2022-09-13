Брюссель, 13 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В странах Европейского союза больше не будет докризисных цен на энергию, заявил 13 сентября комиссар по энергетике Еврокомиссии Кадри Симсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, сейчас не существует способа вернуть прежние цены на энергоносители.

Он отметил, что о ценах, существовавших до начала российской спецоперации на территории бывшей УССР можно забыть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Симсон заявил, что Еврокомиссия предложит странам ЕС в обязательном порядке снижать уровень энергопотребления в пиковые часы.