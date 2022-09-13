13 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 20:23 — REGNUM Американский сенатор Джош Хоули предсказал волну увольнений сотрудников администрации президента США Джо Байдена в случае выигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению сенатора, сотрудники Белого дома, скорее всего, предпочтут уволиться, чем иметь дело с наделенными полномочиями республиканцами в Конгрессе.

«Я думаю, что многие из этих сотрудников администрации, если республиканцы снова возьмут палату представителей и выиграют Сенат, не сочтут столь благоприятным служить в такой обстановке», — сказал Хоули, добавив, что члены администрации Байдена, особенно в министерстве юстиции и ФБР, стали слишком политизированными, чтобы выдержать надзор со стороны республиканцев.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Политика республиканцев намного лучше для нации и американского рабочего, чем политика демократов. Однако республиканцы почти никогда не делятся своими решениями, а вместо этого пытаются сделать ставку на то, что они не демократы. Это проигрышная долгосрочная стратегия. Люди хотят, чтобы им разжевывали решения, даже если это плохие решения», — указывает gop4equality2022.

«У республиканцев есть все лучшие решения для борьбы с инфляцией и нарушениями в цепочке поставок», — отвечает trytothinkforyourself.

«Несколько сотрудников, скорее всего, уйдут, прежде чем их снимут. Без руководителей департаментов, которые будут обеспечивать их безопасность, уйдут и другие», — комментирует MidwesternGuy.

«Уволенных сотрудников и так уже много. Отметим, быть пресс-секретарем Белого дома — это престижная работа, и единственной, кто когда-либо увольнялся, была Псаки», — напоминает ob9 543 051.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это обычный бизнес. Если ваша команда проигрывает, вы начинаете перегруппировку, как это в свое время делала администрация Трампа», — вспоминает LASTHONESTTEXAN.

«Мне 80 лет, и администрация Байдена — это худшая администрация за всю мою жизнь, в основном из-за выполнения приказов Обамы. Байден — это, по сути, третий срок Обамы», — рассуждает trumpboy792.

«Проблема в том, что Байден все еще будет в Белом доме», — переживает 117 214.

«Если победят демократы, Америка проиграет. Америки больше не будет. Мы не сможем продержаться еще два года с разрушительной администарцией демократов», — предупреждает Veteransdeservebetter.

«ЛОЛ… Не только сотрудники уйдут. Байден будет подвергнут импичменту и вынужден уйти в отставку, если республиканцы возьмут Сенат. Также не удивляйтесь, если некоторые демократы примут участие в импичменте Байдена. Многие из них не любят его больше, чем республиканцы», — считает nonesocialist_patriot.

«Капитан Очевидность! Если мы вернем себе обе палаты, Белый дом пойдет ко дну. Если это случится, то ни один закон не будет принят, пока мы не получим следующего республиканца в Белом доме», — уверен hillbillyranger.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс президент США Джо Байден усилил нападки на партию республиканцев, назвав её лидера экс-президента Дональда Трампа и его сторонников фашистами. Позиция Байдена расстроила многих избирателей, которые обвинили американского лидера в том, что он ещё сильнее разделяет страну и отворачивается от тех, кто с ним не согласен.

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