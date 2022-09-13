Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Фотограф Роберт Барбера подал в суд на американскую певицу Майли Сайрус за снимок, который она опубликовала в своих соцсетях. Об этом пишет портал NME.

Майли Сайрус Цитата из видеоклипа

По словам истца, в феврале 2021 года Сайрус без разрешения опубликовала в личном микроблоге сделанную им фотографию. Барбера считает, что артистка получила финансовую выгоду и новую аудиторию от размещённого снимка, вследствие чего требует возмещения ущерба. Поступок Сайрус также якобы сделал невозможным дальнейшее коммерческое использование фото самим фотографом.

Напомним, в 2022 году Роберт Барбера уже обращался в суд. Так, несколькими месяцами ранее он подал иск против певицы Дуа Липы, разместившей снимок, сделанный фотографом, в своём микроблоге.

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