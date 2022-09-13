Москва, , 19:02 — REGNUM Боевики киевского режима зашли в город Святогорск Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Противник ограниченным количеством зашел в Святогорск. Противник сегодня пытался перекинуть понтонную переправу и завести в город большее количество сил, но эта попытка была пресечена», — сказал Пушилин.

По его словам, киевские вооруженные формирования таким образом пытаются помешать армии России выстроить новую линию фронту вдоль реки Оскол.

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