Москва, 13 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Боевики киевского режима зашли в город Святогорск Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Противник ограниченным количеством зашел в Святогорск. Противник сегодня пытался перекинуть понтонную переправу и завести в город большее количество сил, но эта попытка была пресечена», — сказал Пушилин.

По его словам, киевские вооруженные формирования таким образом пытаются помешать армии России выстроить новую линию фронта вдоль реки Оскол.