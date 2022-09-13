Екатеринбург, 13 сентября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Свердловская область готова к отопительному сезону на 100%. Об этом сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Все полторы тысячи котельных и объектов энергетики готовы, сети отремонтированы. Необходимый запас топлива создан», — сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Чиновник добавил, что на севере области отопительный сезон уже начался. Добавим, подключить все объекты к отоплению власти намерены до 1 октября.