Бахмут, ДНР, 13 сентября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Село Николаевка Вторая (ДНР) освобождено 13 сентября от бандеровских боевиков в ходе спецоперции ВС РФ на территории б. УССР, сообщает телеграм-канал «Репортёр Руденко V».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Вагнера» взяли Николаевку 2-ю у трассы Бахмут — Дзержинск», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ДНР развивается наступление на посёлок Зайцево.

Накануне, 12 сентября, ИА REGNUM сообщало, что в ходе спецоперации от ВСУ освобождена промзона города Бахмута (переименованного Артёмовска).