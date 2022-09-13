Анадырь, 13 сентября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. На Чукотке освободили от уплаты транспортного налога за 2021 год 361 многодетную семью. Общая сумма льгот составила 1 млн 564 тысячи рублей. Льгота действует в беззаявительном порядке на основании данных департамента социальной политики Чукотки о многодетных семьях, которые состоят на учёте в отделах социальной поддержки населения. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

«В случае, если семья на учете в органах социальной защиты не состоит и налоговая льгота не применена в беззаявительном порядке, ее оформлением должен заниматься тот, на кого оформлен автомобиль — один из многодетных родителей в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1кВт)», — указано в сообщении.

Как сообщалоИА REGNUM, ветераны боевых действий в Алтайском крае могут получить льготу по транспортному налогу. Соответствующие поправки в закон «О транспортном налоге на территории Алтайского края» 25 августа утвердили депутаты Алтайского краевого законодательного собрания.

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