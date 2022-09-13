Горно-Алтайск, , 18:54 — REGNUM В Чойском районе Горного Алтая совершил аварийную посадку вертолет Eurocopter AS 350 авиакомпании «Алтайавиа», сообщает 13 сентября Восточное межрегиональное транспортное управление СК России.

Eurocopter AS-350 Авиакомпании Ютэйр Lucky Fighter

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

«Предварительно установлено, что 13 сентября 2022 года около 16 часов местного времени вертолет Eurocopter AS 350 авиакомпании «Алтайавиа» совершил вынужденную посадку в Чойском районе Республики Алтай. На борту вертолёта находились командир воздушного судна и четыре пассажира, никто не пострадал», — указано в сообщении.

С места аварии люди уже эвакуированы, ведётся доследственная проверка происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи из Петербурга спасли пассажирку, потерявшую сознание в самолете