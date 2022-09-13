13 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 22:20 — REGNUM Чтобы побаловать себя итальянскими сырами, не обязательно оформлять визу и отправляться в европейскую страну. Вкуснейший сыр без консервантов уже на протяжении нескольких лет готовят в Предгорном округе Ставрополья. Сотрудники предприятия группы компаний «Хладонеж» не только предлагают потребителям сыры, приготовленные по итальянским рецептам, но и побеждают в конкурсах на лучшую продукцию. Корреспонденты ИА REGNUM своими глазами увидели процесс производства сыра, его формовки и упаковки на итальянском оборудовании.

Готовая продукция предгорненского молочного завода «Хладонеж» Александр Погожев © ИА REGNUM

Предгорненский молочный завод «Хладонеж», продукция которого в 2022 году была признана лучшей в международном конкурсе «Продукт года-2022», состоявшемся в рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022», предлагает потребителям 15 видов сыров. Сыр моцарелла не так давно был удостоен кубка «Достижение в импортозамещении», сулугуни — золотой медали и звания «Лучший продукт-2022».

Готовая продукция предгорненского молочного завода «Хладонеж» Александр Погожев © ИА REGNUM

Инвестиционный проект стоимостью около 100 млн рублей реализован в посёлке Ясная Поляна. Секретами приготовления сыров несколько лет назад с сотрудниками поделился специалист-сыровар из Италии.

Готовят сыр на Ставрополье без консервантов — из молока по традиционной схеме. Берётся закисленная сыворотка, куда вносится молоко, пастеризуемое до 92 градусов. При нагреве молока получается коагуляция белковой массы, которую просаливают, раскладывают в соль и кладут отстаиваться. Под самопрессованием сыр находится в течение суток.

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

На предприятии производят самые разнообразные сыры: пряди, нити, балык копченый, чечил, моцареллу, сулугуни. Все эти виды тоже приготовлены из натурального молока и по технологии, близкой к производству сыра качотта. Пастеризация молока при изготовлении сулугуни происходит до 72 градусов, вносится заквасочная культура.

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс производства сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

На момент производства в сыроизготовителе находится 3 тонны сырья, там уже происходит процесс сквашивания и подходит время коагуляции белка.

Цистерна с молоком Александр Погожев © ИА REGNUM

Предгорненский молочный завод «Хладонеж» Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовят сыр без консервантов — из молока по традиционной схеме Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовят сыр без консервантов — из молока по традиционной схеме Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовят сыр без консервантов — из молока по традиционной схеме Александр Погожев © ИА REGNUM

Готовят сыр без консервантов — из молока по традиционной схеме Александр Погожев © ИА REGNUM

Молоко пастеризуется до 92 градусов Александр Погожев © ИА REGNUM

Моцарелла с предприятия отправляется в сыворотке, рассол для этого сыра очень большой враг, говорят производители. На предприятии пробовали итальянские сыры адаптировать к местным традиционным вкусам и сделать моцареллу более соленой. Но при обработке солью она разъедается и в рассоле разваливается. Поэтому сотрудники предприятия используют традиционный рецепт приготовления моцареллы.

Сотрудник лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Лаборатория молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Лаборатория молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Лаборатория молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM Лаборатория молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Лаборатория молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Самый элементарный сыр, который есть на производстве и пользуется высоким спросом, это сыр «Адыгейский». Сейчас есть белый сыр, на который распространяется срок годности 30 дней. Есть также сыр копченый, у которого срок годности увеличен до 45 суток.

Производственный цех молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM Производственный цех молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Как говорят производители, итальянскими сырами отечественного производства они готовы накормить и жителей Ставрополья, и жителей других регионов России.

Производственный цех молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех молочного предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Формовка сыра Александр Погожев © ИА REGNUM

Формовка сыра Александр Погожев © ИА REGNUM