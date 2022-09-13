Москва, 13 сентября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Единый день голосования в 2022 году прошёл на фоне общеполитического консенсуса, и это может указывать на зрелость политической системы России. Об этом 13 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

«Этот консенсус, очевидно, есть. Консенсус общий, про который можно очень много через запятую добавить, но в целом этот консенсус есть», — заявил Журавлев.

«И это тоже, на мой взгляд, хорошо не одним тем, что такой консенсус есть. Почему такие скучные выборы в Германии? Потому что позиции разные, а решения одинаковые — имею в виду действия уже победивших. Вынужденная политика, узкий коридор. Для меня интересный вопрос: мы дошли до узкого коридора или нет? А в конце вопрос — какой коридор. Выстроим или сам вырастет? Поэтому ничего удивительного нет в том, что «Единая Россия» получает самые большие выгоды от этого консенсуса. Потому что у нас президентский консенсус», — указал он.