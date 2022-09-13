Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Закон о комплексном развитии территорий (реновации) в Санкт-Петербурге выявил ряд «болевых точек», что потребует его изменений. Об этом 13 сентября заявил спикер Законодательного собрания, единоросс Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос дома

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов из-за недовольства горожан положениями закона о реновации предложил Заксобранию приостановить его действие до 2024 года. Бельский решение главы города поддержал.

«Предложение Александра Беглова приостановить действие закона о реновации до 2024 года считаю обоснованным и своевременным. Выявлен целый ряд «болевых точек», которые предстоит проработать», — считает Бельский.

Глава городского парламента отметил: Заксобрание понимало, что принятие закона не может пройти без вовлечения в процесс большого числа людей. Если бы депутаты получали только экспертную оценку, она бы всё равно не позволила учесть все детали программы.

Бельский добавил, что Общественный штаб Петербурга по реновации сейчас формируется. В голосовании за кандидатов приняли участие более 16 тыс. человек. Спикер парламента уверен, что штаб поможет «отшлифовать» закон, чтобы он работал в интересах жителей города.

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О поддержке решения приостановить программу КРТ до 2024 года заявили депутаты Госдумы («Единая Россия») Сергей Боярский и Николай Валуев. Депутат Заксобрания Петербурга от фракции «Справедливая Россия — За Правду» Марина Шишкина считает, что благодаря такой инициативе Беглов встал на сторону петербуржцев.