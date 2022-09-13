Астана, 13 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Усугубление вражды между странами и народами мешает стабильности в мире, заявил 13 сентября папа Римский Франциск в Казахстане.

IAEA Imagebank Папа Франциск

В своей речи, произнесённой перед представителями руководства республики, Франциск сказал: «Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие блоки».

Он высказал мнение, что международное сообщество нуждается в таких лидерах, которые бы делали всё для налаживания между народами диалога, для «возрождения духа Хельсинки».

По словам главы Ватикана, нужно стараться «укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях». Диалог нужен при этом «со всеми», подчеркнул понтифик.

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Напомним, термин «дух Хельсинки» адресует к заключённым в период холодной войны (1975 год) Хельсинским соглашениям между странами соцлагеря и странами НАТО, обязывающим вести взаимовыгодный диалог.