Бишкек, 13 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Бизнесмен Журат Абдуллаев, задержанный спецслужбами Киргизии по подозрению в незаконном хранении оружия, перечислил в госбюджет более 800 млн сомов (593 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-центре госкомитета нацбезопасности.

Utu.customs.ru Изъятые доллары

В ГКНБ утверждают, что совладелец центра отдыха «Гавайи» и одной из крупнейших киргизских компаний по производству молочной продукции «Умут и Ко» заключил со следствием соглашение о признании вины.

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В итоге Первомайский районный суд киргизской столицы признал Абдуллаева виновным в незаконном обороте оружия и приговорил его к выплате штрафа в размере 100 тысяч сомов (74 тысячи рублей).

Также в рамках расследуемого дела у предпринимателя изъяли оружие, боеприпасы, бронетехнику и свыше 800 млн сомов (593 млн рублей), происхождение которых он не смог объяснить.

ИА REGNUM напоминает, что в середине августа 2022 года спецслужбы Киргизии задержали бизнесмена Журата Абдуллаева. В доме у него нашли 822 млн сомов (более 609 млн рублей), а также большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, боевую гранату и БРДМ-2 (бронированную разведывательно-дозорную машину).

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