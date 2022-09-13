Вашингтон, 13 сентября 2022, 18:40 — REGNUM Известный режиссёр Шон Леви обсуждает возможность создания кроссовера кинокомикса «Дэдпул» и сериала «Очень странные дела» с актёром Райаном Рейнольдсом. Об этом пишет издание Variety.
«Мы с Райаном пытаемся придумать, как можно сделать кроссовер Дэдпула и «Очень странных дел». Пока ничего не придумали, всё ещё планируем», — рассказал Леви. Он также добавил, что регулярно общается с главой Marvel Studios Кевином Файги на тему создания собственной вселенной.
Напомним, ближайшим кинопроектом Шона Леви станет «Дэдпул 3». Выход ленты намечен на 2023 год.
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