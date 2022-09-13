Москва, , 18:47 — REGNUM Проект, рождённый киевским режимом и его западными кураторами, является прологом к третьей мировой войне, заявил 13 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

Заявление Медведева прозвучало на фоне публикации проекта «гарантий безопасности» для киевского режима.

«Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие «гарантии» [киевским] нацистам не даст», — написал Медведев.

«Наши заклятые друзья — западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, — должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень», — добавил он.

«Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18).

Но пока недалёкие политиканы и их туповатые think tanks, задумчиво покручивая бокал вина в руках, рассуждают о том, как они смогут расправиться с нами, не вступив в прямую войну. Унылые идиоты с классическим образованием», — считает заместитель председателя Совета безопасности России.

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