Москва, , 18:36 — REGNUM Ситуация на линии боевых действий в Донецкой Народной Республике (ДНР) остается сложной. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация остается сложной. Это не первый день продолжается. Но есть понимание, что с этим делать», — сказал Пушилин.

По его словам, киевский режим целенаправленно распространяет ряд фейков и занимается информационными вбросами, указывая что захватил населенные пункты, которые по-прежнему остаются контролем ДНР.

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