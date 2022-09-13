Москва, 13 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Ситуация на линии боевых действий в Донецкой Народной Республике (ДНР) остается сложной. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Ситуация остается сложной. Это не первый день продолжается. Но есть понимание, что с этим делать», — сказал Пушилин.

По его словам, киевский режим целенаправленно распространяет ряд фейков и занимается информационными вбросами, указывая что захватил населенные пункты, которые по-прежнему остаются контролем ДНР.