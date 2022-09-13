Бишкек, 13 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Киргизии по итогам семи месяцев 2022 года достиг $6 млрд (362,7 млрд рублей), что на $1 млрд 416 млн (85,6 млрд рублей) или на 30,9% больше показателя аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

При этом экспорт киргизской продукции уменьшился на 36,6%, а поставки импортных товаров, напротив, увеличились в 1,7 раза.

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Со странами-участницами Евразийского экономического союза Киргизия в январе–июле нынешнего года наторговала на $2,5 млрд (151,1 млрд рублей). Товарооборот республики в рамках ЕАЭС вырос на $648 млн (около 39,2 млрд рублей) или на 35%.

При этом экспортные поставки увеличились в 1,6 раза, а импортные поступления — на 27,5%.

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией и Казахстаном, на долю которых приходится 70,8% и 27% от общего объёма товарооборота республики со странами Евразийского альянса.

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