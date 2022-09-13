Брюссель, , 18:34 — REGNUM Евросоюзая комиссия 14 сентября намерена предложить всем странам Евросоюза в обязательном порядке снизить энергопотребление в пиковые часы. Об этом сегодня, 13 сентября, заявила евросоюзный комиссар по энергетике Кадри Симсон, рассказывая о мерах, которые евробюрократы намерены предпринять для сдерживания неконтролируемого роста цен на энергоносители в ЕС, что уже спровоцировало небывалый энергетический кризис в Европе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на энергоносители в ЕС взлетели до небес из-за недальновидной политики евробюрократов по переходу на «зеленую» энергетику и из-за политики санкций против России.

Что-либо реально сделать для обуздания цен кроме требований к населению и бизнесу о жесткой экономии потребления энергии евробюрократам пока не удалось.