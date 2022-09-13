Кемерово, , 18:34 — REGNUM Кемеровская область станет площадкой Всероссийского форума «Вместе — ради детей!». С 21 по 23 сентября в регион съедутся более 1,5 тыс. специалистов со всей страны. Они обсудят актуальные вопросы в сфере поддержки семьи и детства, поделятся наработками. Об этом сообщили в кузбасском правительстве.

Отмечается, что в форуме будут участвовать делегации 75 регионов (43 из них приедут для очного участия, 32 подключатся в формате видеоконференций). XIII Всероссийский форум «Вместе — ради детей!» будет посвящён «Доступной и качественной помощи».

Дискуссионные площадки будут организованы в Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове и Ленинске-Кузнецком.

Отметим, что организаторами мероприятия выступят Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и правительство Кузбасса.