Астана, 13 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Переговоры президента Казахстана с председателем КНР очень важны для Акорды. Перед президентом Касым-Жомартом Токаевым стоят две важнейшие задачи. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал политолог из Казахстана Максим Казначеев.

Флаги Китая и Казахстана

Напомним, 14 сентября председатель КНР Си Цзиньпинпосетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. По данным пресс-службы главы Казахстана на встрече стороны обсудят перспективы укрепления казахско-китайского стратегического партнерства.

По мнению эксперта, перед главой Казахстана стоят две основные задачи. Первая — убедить Китай, что с Казахстаном можно работать, и что его нынешняя многовекторность не будет помехой для совместных проектов.

«Во-вторых, президенту нужно убедить КНР в своей политической дееспособности. В том, что даже при повторной попытке госпереворота глава государства сможет удержать власть. Нужно понимать, что потенциальные инвестиции всегда даются под политические гарантии. А если Токаев теряет власть, то его гарантии ничего не значат. А значит и инвестиции скорее всего разворует победившая сторона», — отметил политолог.

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