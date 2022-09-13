13 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя киевского режима Дмитрия Кулебы, что он разочарован тем, что Германия не поставляет Киеву танки Leopard, а также боевые машины пехоты Marder.

Оксана Переможенко, , 18:56 — REGNUM Представитель киевского режима Дмитрий Кулеба разочарован тем, что Германия не поставляет Киеву танки Leopard, а также боевые машины пехоты Marder. Об этом он написал в своем микробиологе в Twitter.

Авраам Виллемсенс. Нищета у входа. 1660

Кулеба посетовал, что от Германии не последовало ни одного «рационального аргумента», почему не может быть поставлено указанное вооружение. «Только абстрактные страхи и оправдания», — добавил он.

Заявление Кулебы обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения предположили, что Германия не поставляет киевскому режиму танки, так как опасается экономического кризиса без российского газа. Иные предполагают, что Германия без огласки все же предоставит Киеву требуемое вооружение. Встречались и те, кто указал на то, что у Германии не так много вооружения, чтоб делиться с киевским режимом. Были и те, кто указал на то, что представители киевского режима ведут себя нагло.

«Немцы помнят, как их танки горели на полях России и той же [бывшей УССР]. Только фашисты сменили язык, сейчас они говорят на мове», — написал П. Н. К.

«Дебилы там, в Киеве… Тот факт, что вам на своих людей плевать, не значит, что в Берлине такие же, — они думают об экономике, которая вот-вот и встанет без российского газа», — отметил Вадим Н.

«Отличные у них политики. Они не просят помощи, а требуют… Не понимаю, откуда такая уверенность? Ведь это пронизывает большинство населения [бывш. УССР]», — пишет Иван.

Дмитрий Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не верю я немцам. Говорят, что не дадут, а их техника сражается с нами на [территории бывш. УССР]», — написала Ольга М.

«Обиженная ливерная колбаса мстит», — иронизирует 063 Region.

«Эти попрошайки скоро всех до печёнок достанут в Европе», — отреагировал Mikhail P.

«Хамоватые попрошайки», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Да у Германии этих «леопардов» у самих кот наплакал. Штук 200–300, что-то вроде этого. Ничего они не дадут, сто процентов», — считает Устин А.

«Шольц пока боится поставлять тяжелое вооружение Зеленскому в надежде, что… ему удастся договориться по газу с Россией, ввиду неминуемого краха немецкой экономики…» — пишет Сергей Р.

«Вот интересно, а [чего это] Германия им должна или это работает по типу «ну пап, ты же придумал нацизм, ты и выручай»?» — не понимает еще один участник обсуждения.

«Вся шайка киевская очень наглые. Постоянно требуют и вымогают», — возмутился Rikou.

«Берлин боится потому, что ему там жить, а Киев планирует жить в другом месте», — прокомментировал Дмитрий П.

«Это вам за колбаску», — смеется Alex G.

«Немцы прекрасно понимают, что рядом Польша, которая быстро начнет качать права, если у Германии не будет танков», — подытожил turkish026.

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Напомним, ранее глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о том, что ни одна из стран Североатлантического альянса не будет поставлять киевскому режиму основные боевые танки без общего решения НАТО по данному вопросу.