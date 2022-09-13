Нижнекамск, Татария, , 20:14 — REGNUM В связи с железнодорожным происшествием в городе Нижнекамске организована проверка. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Железнодорожное происшествие в Татарии Epp. genproc. gov.ru

По предварительным данным, 13 сентября около 14:20 (мск) в промзоне Нижнекамска на пути необщего пользования при выполнении маневровых работ произошел сход пяти груженых мазутом цистерн, две из них завалились на бок. При этом разлив нефтепродуктов не произошел, ущерб окружающей среде не причинен. Пострадавших нет.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. На движение поездов инцидент не повлиял.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 17 февраля вблизи станции Аэропорт Горьковской железной дороги произошел сход с рельсов локомотива и одного вагона с груженым щебнем всеми колесными парами.

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