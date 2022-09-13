Вашингтон, 13 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Третья часть хоррор-трилогии «X» Тая Уэста официально запущена в производство. Об этом пишет издание Deadline.

Кадр из трейлера Миа Гот в фильме Pearl режиссёра Тая Уэста

Будущая картина расскажет о начинающей порноактрисе Максин Минкс (Миа Гот), пытающейся найти работу в Лос-Анджелесе (США) после событий первого фильма. Съёмки хоррора должны начаться в ближайшее время.

Напомним, премьера первой ленты «X» состоялась в марте 2022 года, а вторая часть была представлена уже спустя несколько месяцев — в июле 2022 года. В обоих фильмах главную роль исполнила Миа Гот.