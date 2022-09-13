Кемерово, 13 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который 12–13 сентября с рабочей поездкой находится в Кемерове, осмотрел социальные объекты города. Так, он вместе с полпредом президента в Сибири Анатолием Серышевым и губернатором региона Сергеем Цивилёвым посетил спорткомплекс «Кузбасс-Арена» и Президентское кадетское училище, сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство «Кузбасс-Арены»

«Объекты, которые мы посетили сегодня, в том числе «Кузбасс-Арена», соответствуют проведению не только всероссийских соревнований, но и мирового уровня, — сказал Патрушев. — В шаговой доступности уже работает ледовый дворец «Кузбасс». Уникальность этих объектов в том, что они образуют целый квартал, где могут заниматься спортом как любители, так и профессионалы».

Глава региона Сергей Цивилёв при этом подчеркнул, что «Кузбасс за последние четыре года стал одной большой стройкой».

«Мы возвели огромное количество уникальных объектов спорта, здравоохранения, образования», — сказал Цивилёв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Николай Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, на которой присутствовал полномочный представитель президента России в Сибири Анатолий Серышев.

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