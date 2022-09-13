Бишкек, , 18:23 — REGNUM Министра энергетики Доскула Бекмурзаева госпитализировали в больницу управления делами президента и правительства Киргизии, передают киргизские СМИ сегодня, 13 сентября.

Чиновник

По словам врачей, состояние главы энергетического ведомства оценивается как «относительно удовлетворительное». В медучреждение он поступил с гипертоническим кризом.

Причину госпитализации высокопоставленного чиновника медики назвать отказываются, ссылаясь на то, что «не имеют права разглашать конфиденциальную информацию».

ИА REGNUM напоминает, ранее генеральная прокуратура Киргизии сообщила, что против министра энергетики Доскула Бекмурзаева возбудили два уголовных дела о злоупотреблении должностным положением.

Его подозревают в отправке за счет бюджета зарубежных служебных командировок в Объединенные Арабские Эмираты, Турецкую Республику, Республику Узбекистан и Российскую Федерацию, сотрудников, не являющихся специалистами в соответствующей области.

Также, по версии следствия, высокопоставленный чиновник причинил ущерб в размере 15 млн сомов (11 млн рублей) компании, нанятой для капитального ремонта оздоровительного комплекса «Теплые ключи», принадлежащего министерству энергетики Киргизии.

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