Курган, 13 сентября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В Кургане перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в организации занятия проституцией с вовлечением несовершеннолетних.

Цитата из к/ф «Сутенер» реж. Паскаль Бурдьо. 2009. Франция Сутенер и его девочки

По данным следствия, с 2014 по 2021 годы 3 участников преступной группы с целью извлечения материальной выгоды создали организацию по оказанию платных интимных услуг. Данные организации действовали на территории Кургана и Курганской области в виде фирм, оказывающих услуги сексуального характера неограниченному кругу лиц.

Следствием установлено более 20 эпизодов, большая часть из потерпевших по уголовному делу являлись несовершеннолетними, попавшими под влияние злоумышленников.

Участники преступной группы обвиняются по ч.3 ст.240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего») и по п.«б, в» ч.2 ст.241 УК РФ («Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, с применением насилия»).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае перед судом предстанут 14 участников преступного сообщества по обвинению в организации занятия проституцией.