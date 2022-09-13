Нижний Новгород, , 18:21 — REGNUM 13 сентября футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче ФОНБЕТ Кубка России одержал победу над подмосковными «Химками, выиграв серию пенальти со счетом 5:3. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Вратарь ФК «Пари НН» Артур Нигматулин Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый мяч на 83-й минуте встречи забил 22-летний российский нападающий Тимур Сулейманов — 1:0. Голевую передачу в свой актив записал воспитанник «Леванте» Эдгар Севикян. Через две минуты Денис Глушаков восстановил равновесие в счете после передачи Резиуана Мирзова.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Пенчиков (Сулейманов, 78’), Александров, Корнюшин, Майга, Шильцов (Севикян, 62’), Набиуллин, Милсон (Кобесов, 61’), Кротов (Берковский, 46’), Шарипов (Жигулев, 46’).

«Химки»: Гудиев, Черный (Филин, 46’), Данилкин, Идову, Камышев, Камлашев (Юран, 46’), Глушаков, Магомедов (Малыхин, 74’), Садыгов (Ломовицкий, 66’), Давыдов (Ахмаев, 46’), Мирзов.