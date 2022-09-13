Пекин, 13 сентября 2022, 18:21 — REGNUM Китай вывел на околоземную орбиту пятый по счёту спутник связи серии ChinaSat-1E, сообщает 13 сентября Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
Космический аппарат был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7A», которая была запущена в 16:18 мск с китайского космодрома Вэньчань.
Напомним, спутники связи серии ChinaSat-1E предназначены для обеспечения телевизионного и радиовещания. С 2011 года на орбиту Земли выведено пять космических аппаратов этого типа.
Читайте ранее в этом сюжете: Ракета Blue Origin Джеффа Безоса загорелась вскоре после взлета