Пекин, 13 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Китай вывел на околоземную орбиту пятый по счёту спутник связи серии ChinaSat-1E, сообщает 13 сентября Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

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Космический аппарат был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7A», которая была запущена в 16:18 мск с китайского космодрома Вэньчань.

Напомним, спутники связи серии ChinaSat-1E предназначены для обеспечения телевизионного и радиовещания. С 2011 года на орбиту Земли выведено пять космических аппаратов этого типа.