Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутат и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина назвала приостановку программы комплексного развития территорий (КРТ) города ожидаемым решением. Таким мнением депутат поделилась с ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Депутат от «Справедливой России» Марина Шишкина

«Это ожидаемое решение. Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) изначально голосовала против закона, так что мы рады, что к позиции нашей фракции присоединился губернатор, что он встал на сторону горожан в этом вопросе», — заявила Марина Шишкина.

Она отметила, сама программа КРТ должна быть проведена в Петербурге: реновация необходима Северной столице из-за всем известных недостатков «хрущёвок». Шишкина подчеркнула, что петербуржцы хотят жить в комфортных современных квартирах. Однако принятый в Петербурге закон для этого не годился.

«Хорошо, что властям хватило мудрости отступить до того, как его начали применять на практике», — заключила Шишкина.

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Ранее депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Сергей Боярский оценил решение губернатора Петербурга Александра Беглова о приостановке КРТ до 2024 года, назвав его взвешенным и мудрым.