Астана, 13 сентября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Пекин будет прощупывать почву и выяснять, как работать с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, за спиной которого больше не стоит первый президент Нурсултан Назарбаев. Об этом 13 сентября в интервью ИА REGNUM сказал казахстанский политолог Максим Казначеев.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

Напомним, 14 сентября председатель КНР Си Цзиньпинпосетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарт Токаева. На встрече главы двух стран обсудят перспективы укрепления казахско-китайского стратегического партнерства.

По мнению эксперта, Пекину до январских событий удавалось очень хорошо взаимодействовать со старой элитой по широкому кругу экономических вопросов.

«Китай опасается, что сейчас, со сменой политического руководства и окончательным отходом Назарбаева от процесса принятия решений, в стране могут измениться правила игры», — считает политолог.

Собеседник напомнил, что после январских событий действующий президент Казахстана и председатель КНР уже встречались. Переговоры прошли во время Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.

«По прошествии полугода никаких больших новых инвестиционных проектов не заявлено. Возможно, Китай пока не понимает, как работать с Токаевым. То есть, будет ли он работать в старом ключе — условно говоря, «полукоррупционном», как это делала старая элита, или же выстроит новые отношения с КНР. Если Казахстан задействует второй вариант, то Китаю необходимо понять новые правила игры. Визит Си Цзиньпина в Казахстан важен именно в этом ключе», — резюмировал политолог.

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