Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:15 — REGNUM Обновлённый сквер и стела «Города трудовой доблести» в Новокузнецке — знак величайшего уважения к подвигу наших героев. Об этом заявил мэр города Сергей Кузнецов.

Новокузнецк Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Дата сегодня особенная — 77 лет назад, 13 сентября 1945 года за успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны по обеспечению металлом производства танков, самолетов, вооружений и боеприпасов КМК награжден орденом Кутузова 1 степени. Это была большая редкость, чтобы военным орденом был награждён не человек, а предприятие — завод. Но наши предки своим самоотверженным трудом заслужили эту награду! И мы будем всегда помнить об этом», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 13 сентября 2022 года в Новокузнецке прошло торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести».

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