Москва, , 18:11 — REGNUM Законопроект, позволяющий банкам получать сведения о государственной регистрации смерти клиентов, внесен в Госдуму вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым и главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ предусматривает включение в состав сведений, составляющих налоговую тайну, сведений о снятии с учета физических лиц в связи со смертью, подлежащих направлению в электронной форме в банки, сообщившие информацию о счетах и вкладах таких физических лиц налоговым органам.

Авторы инициативы считают, что эта мера позволит обеспечить реализацию механизма получения банками сведений о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином госреестре записей актов гражданского состояния, в рамках межведомственного взаимодействия для оперативного и своевременного приостановления прижизненных операций по счетам умерших клиентов.

Также, принятие законопроекта позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков, указали парламентарии в сопроводительных материалах.