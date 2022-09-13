Молдавия, 13 сентября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призвал все оппозиционные силы страны объединиться для участия в массовой акции протеста против действующей власти, запланированной на 18 сентября. Соответствующее видообращение политик распространил в социальных сетях.

partidulsor. md Акция протеста сторонников партии «Шор» в Кишинёве

«У нас могут быть разные мнения друг о друге, но нас должно объединять одно святое дело: жизнь людей, которая сегодня катится под откос», — заявил Шор.

Он призвал сторонников всех оппозиционных сил выйти на улицу 18 сентября без партийных флагов, так как «это протест разочарованного народа», и сказать «нет» действующему президенту Молдавии Майе Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

«Мы должны сделать это во имя народа, на благо народа. А после, на выборах, пусть люди сами решают, кого они хотят избрать! Но сегодня наша миссия — изгнать жёлтую чуму из Молдавии», — добавил политик.

Напомним, на минувшей неделе сторонники PAS организовали пикет у здания администрации президента в Кишинёве, а затем представители партии призвали выйти 18 сентября на массовую акцию протеста.