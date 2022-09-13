Екатеринбург, , 18:11 — REGNUM Регионы Уральского ФО не в полной мере обеспечивают себя молоком и картофелем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полпредства.

Картофель Александр Погожев © ИА REGNUM

Яйцом Тюменская область обеспечивает себя, по данным на 2020 год, на 140%. Челябинская на 130%, а Свердловская — на 101%. Картофелем Свердловская область обеспечена на 96%, Тюменская с округами — на 90%, а Курганская и Челябинская – на 85%.

Обеспеченность Челябинской области мясом составляет 142%, а Курганской — 83%. Молоком Курганская область обеспечена на 90%, Тюменская область — на 83%, а Свердловская – на 73%.

В целом отрасль устойчива. Однако индекс производства продукции сельского хозяйства находится на Урале третий год подряд в отрицательной зоне. В основном здесь влияют неблагоприятные климатические условия.