Бишкек, , 18:08 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии возбудила два уголовных дела в отношении министра энергетики Доскула Бекмурзаева. Об этом сообщили в надзорном органе сегодня, 13 сентября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Высокопоставленного чиновника подозревают в злоупотребления должностным положением.

По версии следствия, в течение последних двух лет Бекмарзаев направлял за счёт госбюджета в служебные командировки в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Россию и Узбекистан сотрудников Министерства энергетики, не являющихся специалистами в соответствующей области.

Также глава ведомства причинил ущерб на сумму более 15 млн сомов (более 11 млн рублей) частной компании, нанятой для капитального ремонта оздоровительного комплекса «Теплые ключи», принадлежащего Министерству энергетики Киргизии.

«В результате преступные деяния министра Доскула Бекмурзаева привели к грубому нарушению интересов государства и частных лиц, которым был причинён ущерб в крупном размере», — подчёркивает генпрокуратура.

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