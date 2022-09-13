Москва, 13 сентября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Россия крайне озабочена обострением обстановки на ряде участков границы Армении и Азербайджана, и призывает обе стороны к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня, сообщил 13 сентября журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«Мы, конечно, выражаем крайнюю озабоченность в связи с обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы», — сказал Ушаков.

«Мы призываем и Азербайджан, и Армению проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и вообще соблюдать известные трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении», — добавил он.

Напомним, в ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и заявили о гибели и ранении десятков своих военных.