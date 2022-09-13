Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Крупнейший технопарк Санкт-Петербурга (Russian-Finnish Life Science Park) может столкнуться с финансовыми сложностями из-за прекращения финансирования совместного с Финляндией проекта, сообщает 13 сентября издание «Фонтанка».

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский технопарк

«Российско-финский парк живых систем» (Russian-Finnish Life Science Park) реализовывался в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Его бюджет составлял 3,5 млн евро, из которых 2,8 млн евро приходилось на европейский грант.

«Иностранные партнеры успели перечислить лишь часть этой суммы до того, как весной 2022 года финансирование было остановлено из-за спецоперации», — говорится в сообщении.

Вместе с тем организация уже успела заказать оборудование в расчете на европейские деньги и теперь не может расплатиться с поставщиками. Речь идет о 90 млн рублей.

«Если контрагенты будут подавать в суд, мы можем оказаться в предбанкротном состоянии», — сообщил директор «Технопарка» Андрей Соколов.