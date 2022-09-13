Симферополь, 13 сентября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Андрей Захаров уволен с должности главы администрации Раздольненского района Республики Крым, сообщил 13 сентября в телеграм-канале глава региона Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Глава администрации Раздольненского района Андрей Геннадьевич Захаров написал заявление об увольнении. Кандидатура на должность нового руководителя региона будет представлена завтра», — написал Аксёнов.

Он добавил, что пока обязанности главы администрации будет исполнять первый заместитель Татьяна Шамрай.

Андрей Захаров занимал пост главы администрации района с 2019 года, до этого был заместителем главы.